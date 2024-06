ROMA (ITALPRESS) – “Mi sento pronto, ci stiamo allenando molto bene e con tanta voglia. Non vedo l’ora che arrivi questa partita”. Così, ai microfoni di “La 1”, il principale canale televisivo pubblico iberico, l’attaccante della Spagna Alvaro Morata, in vista del match degli Europei contro gli azzurri. L’ex Juventus, nel mirino, fra le altre, della Roma, continua a essere criticato in Patria per le sue prestazioni con la maglia della Spagna. “Non sono critiche, è odio, è rabbia. Le critiche, quelle serie, le accetto, perchè sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare”, ha aggiunto Morata.

Sul mercato, invece, tagliando corto, ha affermato: “Io voglio vincere un titolo con l’Atletico Madrid”. Sui suoi idoli, infine, ha spiegato: “E’ sempre stato Fernando Torres il mio mito e quando lo incrocio ancora oggi faccio fatica a parlargli. Mi vergogno. Però provo orgoglio a stargli vicino”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]