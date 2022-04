NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ritorno di Ja Morant fa bene a Memphis, che si prepara al meglio ai play-off travolgendo per 141-114 i New Orleans Pelicans grazie soprattutto al suo numero 12: rientrato da un lungo infortunio, Morant illumina il FedExForum con 21 punti, 4 rimbalzi e 9 assist. Top scorer dei Grizzlies è però Dillon Brooks con 23 punti. Tra i Pelicans, comunque sicuri del play-in tournament, 16 punti per CJ McCollum. Avversari di New Orleans saranno i San Antonio Spurs, che nella notte sono stati sconfitti da Golden State sul parquet di casa per 100-94. Senza Stephen Curry, sono Jonathan Cuminga e Jordan Poole a fare da leader in casa Warriors: 18 punti a testa per entrambi, agli Spurs non bastano i 24 punti di Lonnie Walker IV. Il derby di California se lo aggiudicano i Clippers: con un Paul George in gran serata (23 punti, 8 rimbalzi e 12 assist), Los Angeles fa sua la sfida della Crypto.com Arena. Sacramento (bene Davion Mitchell, 22 punti per lui) si arrende 117-98.

Joel Embiid da urlo e Philadelphia fa fuori i Pacers: per l’asso camerunense serata da incorniciare, 41 punti e 20 rimbalzi sono una montagna che Indiana non riesce a scalare. Lo score finale è 133-120. I play-off sono ormai alle porte, ma tanti gli incroci ancora da definire: le ultime 15 partite della prossima notte emetteranno gli ultimi verdetti.

