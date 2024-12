ROMA (ITALPRESS) – “L’attrazione” è il nuovo disco di Gianni Morandi in uscita venerdì 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Epic Records/Sony Music Italy, a distanza di un mese dal primo singolo estratto e title track scritto e composto dall’amico e compagno di avventure Jovanotti. Viaggio musicale attraverso la carriera straordinaria dell’eterno ragazzo di Monghidoro, “L’attrazione” è la maxi raccolta dei suoi più grandi successi: 17 brani iconici – tra cui due speciali sorprese – che hanno segnato generazioni e continuano a risuonare nel cuore di milioni di fan.

Tra passato e presente, Morandi, che oggi compie 80 anni, aggiunge nuovi tasselli al filone di collaborazioni che in questi anni hanno arricchito la sua discografia e così, oltre alla ormai celebre Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte feat. Sangiovanni, il disco contiene una straordinaria versione di C’era un ragazzo che come me feat. Alessandra Amoroso, Ariete, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, Naska, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro, e un adattamento esplosivo di Banane e lampone feat. Annalisa.

“Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi” – racconta Gianni Morandi – “Hanno voluto ricantare con me due delle mie canzoni più popolari, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “Banane e lampone”. Ringrazio tutti loro perchè mi hanno reso veramente felice”.

