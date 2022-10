Monza, sequestrati 2,7 milioni a imprenditore. Emetteva fatture false

La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un sequestro preventivo per circa 2,7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore calabrese, residente nel bresciano, indagato per una presunta evasione fiscale di rilevante entità. Ricostruito un vorticoso giro di emissioni di false fatture per circa dieci milioni di euro a vantaggio di quattro società cooperative operanti nel medesimo settore in provincia di Milano. trl/gsl