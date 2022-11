MONZA (ITALPRESS) – Record di visitatori alla Villa Reale di Monza nel weekend di Ognissanti. Sui continui successi della struttura brianzola è intervenuto Fabrizio Sala, assessore regionale lombardo con delega all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione e delegato da Regione Lombardia per l’Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. “Affinchè gli interventi e le azioni del Piano strategico siano efficaci, è necessario che ci sia una grande partecipazione da parte del territorio. Si tratta di un punto molto importante per fare in modo che gli interventi, caratterizzati da un elevato grado di complessità, siano sostenibili e in accordo con i bisogni di chi il Parco e la Villa li vive e li supporta da sempre”. “Il processo partecipativo – spiega Fabrizio Sala – conferirà maggior solidità al Masterplan, maggiore efficacia e legittimità di azione nella sua attuazione. Regione Lombardia crede fortemente in questo grande Progetto di valorizzazione, lo ha dimostrato mettendo a disposizione importanti risorse, oltre 55 Milioni di euro, non escludendo la possibilità di prevedere ulteriori investimenti in accordo con le altre istituzioni del Consorzio: il Ministero della Cultura, il Comune di Milano, il Comune di Monza, Assolombarda e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi”. “Infine, il coinvolgimento delle Università lombarde attraverso attività di Public engagement arricchiranno il Complesso monumentale di una moltitudine di iniziative volte a condividere formazione e ricerca accademica anche con tutti coloro che non hanno con l’Università nessuna relazione di studio o lavoro: il Parco potrà essere luogo dove stabilire e rafforzare relazioni di ascolto, confronto e collaborazione con la società civile” conclude.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Consorzio Villa Reale di Monza