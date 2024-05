Monti “Parlare di infrastrutture significa parlare di economia reale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Ogni momento di confronto su temi così delicati, quando si parla di infrastrutture si parla chiaramente non solo di mobilità ma anche di economia reale, si parla della capacità di una terra come questa di poter incrementare il proprio prodotto interno lordo. In momenti come questi ci si confronta tra tutti gli stakeholder compresi quelli politici che poi alla fine devono saper far sintesi, devono insomma cercare di tenere conto di quello che l'industria, di quello che le singole associazioni diciamo così. chiedono a gran voce”. Così Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, a margine di un convegno organizzato da Sicindustria Palermo sulla mobilità del futuro. Poi sul porto di Palermo: “Pensare di servire la città di Palermo attraverso il suo porto con le attuali infrastrutture viarie è quasi impossibile - ha sottolineato Monti -. Penso che questo sia il tema principale e su questo mi auguro che presto, almeno prima della fine di quest'anno, si faccia una sintesi perché è necessario partire. I fondi non penso siano un problema quando il progetto è serio e si comprende che è legato non solo alla volontà di qualcuno, ma è legato all'industria, è legato ai volumi, è legato alla crescita dell’economia reale di un territorio, penso che poi alla fine il fatto dei fondi diventi un finto problema”. xd6/vbo/gtr