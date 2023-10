NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Celebriamo i 35 anni di Italpress ma anche il lancio di un progetto importante che è lo sbarco negli Stati Uniti”. Lo ha detto Pierpaolo Monti, Country manager Usa & Americas Intesa Sanpaolo, a margine del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress. “E’ un mercato complesso dalle grandi opportunità che premia chi lavora bene. Quello che ha fatto Italpress è incredibile. Essere riusciti, partendo dal basso, a diventare una realtà autorevole, solida e apprezzata, per di più lavorando al Sud, è una storia che merita di essere celebrata perchè siamo in presenza di una storia imprenditoriale di grande successo”. “Nulla ci rende più orgogliosi di quando riusciamo ad aiutare un’azienda italiana, anche piccola, a venire qui ed avere successo perchè non dimentichiamo la nostra italianità ed essendo la più grande istituzione finanziaria italiana in questo continente pensiamo che da qui possiamo dare una mano al nostro Paese come ambasciatori ed accompagnatori per le nostre imprese e quindi ci è venuto naturale ospitare Italpress con il totale sostegno dei nostri vertici a cominciare dal nostro Ceo Carlo Messina che recentemente è stato confermato al primo posto nella classifica Top Manager Reputation dopo essere stato proclamato il miglior ceo bancario d’Europa nella classifica Institutional Investor”.

foto Italpress

(ITALPRESS).