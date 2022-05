Mons. Sanchez “We Run Together una festa dello sport per tutti”

Nella sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano, si è disputata la 2a edizione del meeting di atletica leggera "We Run Together", organizzato dalle Fiamme Gialle in collaborazione con Athletica Vaticana e Fidal Lazio. spf/gm/gtr