“Moneta e promesse”, al Museo del Risparmio il libro di Zannoni

TORINO (ITALPRESS) - “Moneta e promesse. Sette storie di banchieri che hanno plasmato il mondo moderno” è il titolo del libro di Paolo Zannoni, banchiere d’affari di lungo corso, presentato a Torino, al Museo del risparmio di Intesa Sanpaolo. In questo volume Zannoni spiega il complesso rapporto tra banche e Stati, mostrando come regimi diversi in periodi e in culture differenti abbiano tutti collaborato con le banche per raggiungere i propri obiettivi. f19/mgg/gtr