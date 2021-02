È stato sottoscritto tra Concessioni Autostradali Venete Cav, Veneto Strade e Anas il protocollo d’intesa relativo al sistema integrato di infomobilità per la gestione dell’informazione relativa alla mobilità ai Campionati Mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo, che si svolgeranno a partire dal 7 al 21 febbraio. L’intesa rientra nell’azione di coordinamento dell’informazione auspicata dalla Regione Veneto nel Piano regionale dei trasporti e rappresenta la prima applicazione concreta di sinergia tra i principali player della viabilità regionali. Per poter fornire una corretta gestione delle informazioni all’utenza, in vista di questo importante evento sportivo, è stata allestita una situation room presso la sede della Fondazione Cortina 2021: si tratta di una sala operativa con personale e tecnologie dedicate, che ospiterà le postazioni di operatori Cav, Veneto Strade e Anas con l’obiettivo di monitorare e controllare la mobilità sul territorio e garantire nel contempo una tempestiva informazione all’utenza. La piattaforma utilizzata, messa a disposizione da Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, organizzata con aree di lavoro predisposte su cartografia, consentirà di controllare la situazione del traffico in tempo reale, gli eventi relativi alla viabilità, le informazioni sul servizio di navette dedicate all’evento Cortina 2021, le condizioni meteorologiche e le situazioni di interesse legate alla mobilità, come ad esempio gli impianti di risalita, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e i parcheggi. Tutte le informazioni presenti e gestite dalla situation room verranno rese disponibili e fruibili agli utenti finali attraverso la App Cortina2021. Il protocollo nasce dalla volontà di offrire all’utenza informazioni coordinate, validate e coerenti sulla percorribilità delle arterie stradali e su tutti gli eventi che possano creare disagi alla circolazione sulle strade di approccio a Cortina e la viabilità interessata dall’evento. Le informazioni saranno riferite allo stato di percorribilità degli itinerari di accesso e di deflusso dalle località che ospitano gli eventi sportivi.

(ITALPRESS).