IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La squadra della spada femminile azzurra è approdata in finale ai Mondiali del Cairo regalando così la quarta medaglia all’Italia. Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio hanno battuto in semifinale la Francia per 30-29 e affronteranno in finale per l’oro la Corea. Le francesi avevano battuto le azzurre nella recente finale degli Europei ad Antalya (45-30). Si tratta della quarta medaglia per i colori azzurri dopo quelle nelle gare individuali di Rossella Fiamingo (bronzo), Arianna Errigo e Tommaso Marini (entrambi argento).

La squadra della sciabola maschile, invece, disputerà la finale per il bronzo. Luigi Samele, Luca Curatoli, Pietro Torre e Michele Gallo sono stati sconfitti in semifinale dall’Ungheria per 45-42 e adesso affronteranno la Germania, sconfitta nell’altra semifinale per 45-39 dalla Corea.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).