IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto maschile è approdata in finale ai Mondiali del Cairo regalando l’ottava medaglia all’Italia in questa edizione. Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno battuto in semifinale il Giappone per 45-33. Adesso affronteranno gli Stati Uniti che nella loro semifinale hanno battuto 45-44 la Francia. Essendo l’ultima gara in programma, l’Italia chiude questa edizione mondiale con 8 medaglie complessive.

(ITALPRESS).