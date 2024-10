ROMA (ITALPRESS) – Sorrisi d’argento a Torremolinos, in Andalusia, sulla costa meridionale della Spagna per il Paratriathlon italiano. Le due azzurre Francesca Tarantello e la sua guida Silvia Visaggi (Valdigne Triathlon), dopo un lotta lunga 750 metri di nuoto, 20km di ciclismo e 5 km di corsa sono le nuove vice campionesse del mondo categoria PTVI e si confermano ai vertici mondiali della categoria PTWC dopo il titolo del 2023 a Pontevedra e la prestigiosa medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La vittoria nella categoira PTVI è andata alla campionessa olimpica in carica, la spagnola Susana Rodriguez, che ha dominato la gara mondiale disputata con il supporto del pubblico spagnolo. Argento per le due azzurre. Al terzo posto bronzo per l’atleta brasiliana Leticia Freitas che ha conquistato così la sua prima medaglia mondiale. Nella categoria PTWC, l’azzurro Giuseppe Romele (G.S. Fiamme Azzurre – Pol. Disabili Valcamonica) ha chiuso la sua gara in quarta posizione alle spalle del nuovo campione mondiale, il fortissimo olimpionico in carica Jetze Plat (Ned) dominatore della gara e il duo austriaco Florian Brungraber e Thomas Fruehwirth, rispettivamente secondo e terzo, che hanno superato l’azzurro nella frazione di handbike. Nella categoria PTS4 l’esordio mondiale di Michele Pasquazzo della società Feniks Team si è concluso con la 12^ posizione nella gara vinta dal campione paralimpico di categoria il francese Alexis Hanquinquant sullo spagnolo Nil Riudavets Victory e sul connazionale Pierre-Antoine Baele. Azzurra Carancini (PTS5) del Team Ladispoli, anche lei all’esordio mondiale e bronzo nella recente World Cup di Alhandra, si è classificata in ottava posizione. Vittoria per l’americana Grace Norman, campionessa paralimpica a Parigi, sulle britanniche Claire Cashmore e Lauren Steadman.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

