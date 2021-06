ROMA (ITALPRESS) – Sono sette gli atleti azzurri convocati per i Campionati Mondiali Paralimpici 2021 Categoria C e sciabola a

squadre, che andranno in scena a Varsavia il 5 e 6 luglio.

A salire sulle pedane in Polonia nella gara di categoria C ci saranno Consuelo Nora, Leonardo Rigo e William Russo. Saranno invece impegnati nella sciabola maschile a squadre Nicola D’Ambra, Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci e Alberto Morelli.

La delegazione italiana, guidata dal consigliere federale Alberto Ancarani, sarà seguita dal Maestro Mirko Buenza. Nello staff medico anche il medico Eleonora Murazzi e la fisioterapista Giulia Talluri. Il programma di gare prevede l’inizio lunedì 5 luglio con gli assalti di sciabola maschile a squadre e quelli di spada maschile e femminile cat. C. Martedì 6 luglio, invece, spazio alla sciabola femminile a squadre e al fioretto maschile e femminile cat. C.

(ITALPRESS).