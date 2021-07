VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – La seconda giornata dei Campionati Mondiali Paralimpici di Varsavia 2021 ha regalato due medaglie all’Italia nelle prove di fioretto categoria C. Consuelo Nora ha bissato il successo di ieri nella spada e ha vinto anche il titolo iridato di fioretto grazie all’assalto decisivo contro la georgiana Diana Jishiashvili concluso sul punteggio di 15-7; tra gli uomini il 20enne modenese Leonardo Rigo ha conquistato la medaglia d’argento: dopo avere sconfitto 15-10 l’israeliano Kanstantsin Kavaliou e poi 15-12 il portacolori della Lituania Dmitrijs Valainis, l’azzurro si è arreso soltanto in finale 15-5 all’ucraino Serhii Shavkun, già oro ieri nella gara di spada. E’ uscito invece nel tabellone degli 8 l’altro atleta italiano in gara, il palermitano William Russo, eliminato 15-8 dal russo Alexander Logutenko, che ha chiuso la prova con il bronzo al collo. Nel pomeriggio è andata in scena anche la prova di sciabola femminile a squadre, dove era assente l’Italia. La medaglia d’oro è andata alla Georgia, seguita da Ucraina e Polonia. L’Italia, che si era presentata al via della rassegna mondiale con sette atleti, conclude quindi la sua avventura a Varsavia con due titoli e tre medaglie complessive ottenute nei sei eventi andati in scena nella due giorni polacca.

(ITALPRESS).