ROMA (ITALPRESS) – L’Italia festeggia la quarta medaglia nella terza giornata di gare del Mondiale Giovanile di Nuoto Pinnato. A vincere il bronzo è stata Laura Franchin, nei 400 metri Bifins, con il tempo di 3’51”10. L’azzurrina è andata a completare un podio per due terzi russo. Al primo e al secondo posto si sono infatti classificate le atlete Arina Pantina, medaglia d’oro e autrice, con il tempo di 3’46”00, del nuovo record mondiale Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) della specialità, e Kseniia Sidorkina, medaglia d’argento con il tempo di 3’50”55. Nelle altre finali in programma spiccano gli ottimi piazzamenti di: Giulia Talenti (5^ nei 400 metri Immersion), Caterina Mancini (6^ nei 400 metri Immersion), Paola Maccarone (6^ nei 50 metri Surface), Martino Gabrielli (6° nei 50 metri Surface), Sofia Rainero (7^ nei 50 metri Bifins), Nicholas Pozzebon (8° nei 50 metri Bifins) e del quartetto formato da Tommaso Turetta, Filippo Colucci, Federico Ferri e Christian Degli Esposti (quinti nella staffetta 4×200 metri Surface). Grazie a queste prestazioni, gli azzurrini hanno centrato altri cinque record italiani, facendo così salire a quota 29 i record nazionali realizzati nell’ambito della competizione iridata.

Implacabile la Russia, che ha chiuso la terza giornata di gare con all’attivo 26 medaglie: 13 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Alle sue spalle, l’Ungheria, seconda nel medagliere provvisorio con 16 medaglie (5 ori, 7 argenti e 4 bronzi), e la Grecia, terza nel medagliere provvisorio con 9 medaglie (4 ori, 3 argenti e 2 bronzi). Soltanto una in più rispetto a quelle sin qui conquistate dall’Ucraina, che, con 8 medaglie all’attivo, nell’ultima giornata si giocherà il tutto per tutto per tentare di soffiare la terza posizione alla Grecia.

