ROMA (ITALPRESS) – Finale a sorpresa per il 6° Campionato Mondiale CMAS di Apnea Outdoor che si è chiuso oggi a Kas, in Turchia. Protagonista il maltempo visto che, a causa delle avverse condizioni meteo marine, non si è potuta disputare l’ultima gara in programma, quella di assetto costante con pinne, che sarebbe dovuta andare in scena questa mattina. La delegazione azzurra chiude questa trasferta in terra turca con all’attivo quattro medaglie: due d’argento e due di bronzo. I quattro acuti azzurri sono arrivati da: Davide Carrera – argento nella gara di apnea in assetto costante con monopinna con la profondità di – 121,00 m; Alessia Zecchini – argento nella gara di apnea in assetto costante con monopinna con la profondità di – 109,00 m;

Antonio Mogavero – bronzo nella gara di apnea in assetto costante con monopinna con la profondità di – 113,00 m; bronzo nella gara di apnea in assetto costante senza attrezzi con la profondità di – 79,00 m, nuovo record italiano della specialità.

– Ufficio stampa Fipsas –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com