ROMA (ITALPRESS) – Nella terza giornata di gare del 6° Campionato Mondiale CMAS di Apnea Outdoor, in corso di svolgimento a Kas, in Turchia, Antonio Mogavero ha conquistato la quarta medaglia azzurra. Con la profondità di -79 metri, infatti, il giovane atleta padovano si è aggiudicato il bronzo nella competizione di apnea in assetto costante senza attrezzi, bissando il risultato conseguito il 3 ottobre, in occasione della gara di apnea in assetto costante con monopinna. Sul gradino più alto del podio si è invece accomodato il croato Petar Klovar, che, con la profondità di -94 metri, oltre a fare suo il Campionato, ha anche stabilito il nuovo record mondiale CMAS della specialità. Alle sue spalle il polacco Mateusz Malina, argento con -87 metri Ottima anche la prova di Davide Carrera, quarto con -73 metri. In campo femminile a brillare è stata la stella dell’ucraina Kateryna Sadurska, che, con la profondità di -70 metri, si è imposta sia sull’australiana Amber Bourke, seconda con -65 metri, che sull’ungherese Fatima Korok, terza con -63 metri. Peccato per Alessia Zecchini, che non è riuscita a completare il protocollo di uscita. La competizione iridata proseguirà domani con la prova di assetto costante con pinne, che rappresenta l’ultima specialità in programma. Per l’Italia scenderanno in acqua Simona Auteri, Davide Carrera, Vincenzo Ferri e Alessia Zecchini.

– foto ufficio stampa Fipsas –

(ITALPRESS).

