CAMPOBASSO (ITALPRESS) – È stato siglato oggi l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi e Prestiti e la Camera di Commercio del Molise, grazie al quale apre un punto informativo presso la sede dell’ente per aumentare la coesione con le imprese e le pubbliche amministrazioni locali.

La collaborazione, finalizzata alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio, potrà prevedere progetti congiunti a beneficio delle comunità locali ed eventuali iniziative di investimento in diversi ambiti, tra i quali: innovazione, crescita e internazionalizzazione delle imprese; progetti infrastrutturali per il rilancio dei territori;

opere pubbliche; progetti di filiera; housing sociale; ricerca tecnologica.

Nello “Spazio CDP” di Campobasso sarà possibile incontrare i referenti CDP, prenotando l’appuntamento tramite la sezione contatti del sito cdp.it. L’obiettivo, infatti, è sostenere sempre più i soggetti sia pubblici sia privati facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Per il Presidente Spina della Camera di Commercio del Molise: “la presenza fisica, con uno sportello dedicato, della CDP presso il nostro Ente rappresenta simbolicamente l’auspicio di un ritorno alla normalità e un’importante testimonianza del Presidio delle Istituzioni sul territorio, che non è stato mai abbandonato ma che necessita sicuramente di una prossimità anche fisica e umana. Ancor di più nel contesto attuale, tenuto conto che all’interno del PNRR è prevista una integrazione delle risorse del Fondo Nazionale per l’innovazione, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, che permetterà di ampliare la platea di piccole e medie imprese beneficiarie. Sarà dunque per noi l’importante occasione di lavorare accanto come istituzioni per meglio informare e assistere le imprese molisane anche su queste tipologie di iniziative”.

(ITALPRESS).