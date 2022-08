Molinari (Lega) “Su composizione liste abbiamo fatto un buon lavoro”

"Essendo la prima legislatura con taglio dei parlamentari, tutti hanno dovuto fare un doloroso lavoro di taglio, noi abbiamo cercato come sempre di utilizzare il criterio territoriale e ogni provincia avrà un candidato, anche se ci sono uscenti rimasti fuori". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario regionale piemontese della Lega, arrivando in tribunale per il deposito delle liste in vista delle elezioni. trl/gsl