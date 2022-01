TERNI (ITALPRESS) – Si è aperto nel segno di Matilde Molinari il weekend di Terni dedicato alla Seconda Prova Nazionale Cadetti di fioretto e sciabola. La fiorettista della Comini Padova si è aggiudicata la gara di giornata dopo aver superato in finale per 15-12 Greta Collini del DLF Venezia. Erano 101 le atlete partecipanti alla gara di fioretto femminile che oggi ha inaugurato il primo appuntamento del 2022 per gli Under 17 sulle pedane del Palatennistavolo “De Santis”. Al derby veneto dell’ultimo atto si era arrivati dopo le semifinali che avevano visto Matilde Molinari battere Sofia Giordani del Club Scherma Jesi con il punteggio di 15-8, match-rinvicita di quella che era stata la finale della prima prova stagionale Cadette a Montesilvano dove esultò la marchigiana, e Greta Collini imporsi 15-10 su Letizia Gabola del Club Scherma Torino. Per la jesina e la piemontese, dunque, terzo gradino del podio, mentre a completare la “top 8” si sono piazzate dal quinto all’ottavo posto Stella Pagnin, altra portacolori del DLF Venezia, Mariavittoria Berretta del Frascati Scherma, Giulia Carlotti e Lucrezia Monti, entrambe del Club Scherma Pesaro. Il weekend di Terni, tappa fondamentale in vista dei Campionati Italiani di categoria in programma alla fine di maggio a Catania, continuerà domani con il fioretto maschile, domenica invece il doppio appuntamento con le gare di sciabolatori e sciabolatrici.

(ITALPRESS).

