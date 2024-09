Moles (AU) “Informazione e strumenti al servizio del consumatore”

ROMA (ITALPRESS) - Per combattere le fake news e il telemarketing selvaggio è fondamentale l'informazione, dopo che da luglio è terminato il mercato in maggior tutela dell'energia. E' quanto evidenzia Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico in un'intervista all'Italpress. I consumatori hanno a disposizione diversi strumenti per orientarsi tra le varie offerte. mc/mgg/mrv