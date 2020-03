“Tutto intorno a noi è una tragedia, speriamo finisca presto e possiamo tornare ad abbracciarci”. Lo ha detto Michela Moioli, parlando di quanto sta accadendo in Italia a causa del coronavirus. L’atleta bergamasca, che venerdì scorso ha festeggiato la vittoria della terza Coppa del mondo in carriera, nelle ultime ore ha perso la nonna e la situazione attuale non ha permesso di celebrare il funerale. “Non è facile trovarsi nel cuore di questa pandemia, sento la vicinanza degli amici e della famiglia nonostante siamo tutti chiusi in casa. Nel nostro paese è un continuo sentire ambulanze che passano e chiese a lutto. Non è facile, sta morendo tanta gente, nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe accaduta una cosa del genere” ha detto la 26enne dell’Esercito.

“Non è stato per niente facile concludere la stagione, in alcuni momenti ero preoccupata di non riuscire a finire la stagione come volevo io, ma ho cercato di concentrarmi su di me, sulle mie capacità ed ho cercato in tutti i modi di pensare solo a fare il mio dovere ed al cancelletto ho pensato ai miei amici, alla mia Alzano, alla mia Bergamo e questo mi ha dato tanta forza e sono riuscita a vincere anche per loro” ha ricordato Moioli, grande amica e concittadina di Sofia Goggia. “L’ho sentita anche ieri, anche lei sta vivendo questa situazione, siamo in questo lembo di terra in cui tutto intorno è una tragedia e noi in casa a fare il nostro dovere, sperando che tutto finisca presto e che possiamo tornare a abbracciarci prima possibile”.

