PISA (ITALPRESS) – Al termine della seconda giornata di gare Andreea Mogos ha conquistato il terzo podio italiano nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa. Dopo il secondo posto di Rossana Pasquino nella sciabola cat. B e il terzo di Edoardo Giordan nella spada cat. A di ieri, oggi è arrivato anche il terzo posto di Andreea Mogos nella gara di fioretto femminile cat. A. La torinese delle Fiamme Oro ha vinto prima 15-5 contro la giapponese Shino Kawai e poi 15-8 contro la coreana Hyo Kyeong Kwon e ha così avuto accesso alla semifinale contro l’ungherese Eva Andrea Hajmasi. L’assalto è iniziato nel migliore dei modi per la portacolori italiana, che si è portata in vantaggio fino al 10-5. A questo punto, però, ha iniziato a subire il recupero dell’avversaria, che alla fine è riuscita a chiudere i conti sul 15-13 in suo favore. Nella stessa prova le altre azzurre Rebecca D’Agostino e Loredana Trigilia hanno chiuso rispettivamente decima e dodicesima. Nella sciabola maschile cat. A si è classificato quinto Edoardo Giordan, numero uno del ranking internazionale, che non scendeva dal podio della Coppa del Mondo in questa specialità dal 2019. L’azzurro era approdato direttamente al tabellone dei 16 dopo i gironi: qui ha battuto nettamente 15-3 il portacolori di Hong Kong Yuen Hing Kwong, prima di essere superato 15-8 dall’inglese Piers Gilliver e non è così riuscito a entrare in semifinale. Tra gli altri italiani in gara Pietro Miele e Matteo Dei Rossi hanno concluso la loro prova nel tabellone dei 16, out nei 32 Alberto Morelli e fuori dopo i gironi Giuseppe Leoni. Si è fermato a un passo dalle semifinali anche Gianmarco Paolucci nella sciabola cat. B, capace di vincere 15- 14 contro l’ucraino Dmytro Serozhenko nei 16 e poi sconfitto 15-11 dal polacco Michal Dabrowski nell’assalto che valeva il podio. Decimo posto per Alessia Biagini nel fioretto femminile cat. B, eliminata nei 16 dalla giapponese Anri Sakurai 15-7. Domani ultima giornata di gare individuali con le prove di spada femminile cat. A e B e di fioretto maschile cat. A e B.

– Foto Bizzi Team –

