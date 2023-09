ROMA (ITALPRESS) – Il Piano Spostamento Casa Lavoro, come indicato nelle linee guida previste nel Decreto interministeriale del 2021, ha bisogno di idee, di visione, di mezzi sostenibili, di servizi innovativi, ma soprattutto di formazione e consapevolezza di Aziende e persone. In questo contesto quindi un progetto di mobilità sostenibile diminuirebbe gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati e per questo Renault Italia, in un più ampio progetto di welfare aziendale, ha voluto ipotizzare un supporto in sharing per i propri dipendenti.

“Abbiamo voluto puntare su un servizio personalizzato di mobilità elettrica fornito da Cooltra per offrire ai nostri dipendenti un valido strumento di sostegno ai loro spostamenti quotidiani”, nell’ottica della sostenibilità ambientale che è ormai un asset centrale di tutta la politica di sviluppo del Gruppo Renault, Giuseppe Mantegna HR del Gruppo in Italia.

I servizi di private sharing rivolti alle Aziende e ai Mobility Manager, progettati per agevolare la mobilità delle imprese e dei gruppi di lavoro, sono infatti frutto dell’esperienza, del know how tecnologico e operativo, dell’innovazione e dei risultati del Gruppo Cooltra, tanto in ambito rental quanto sharing cittadino. Molte imprese e municipalità scelgono Cooltra come partner per la propria mobilità, consapevoli della crescente rilevanza di tali servizi, del supporto tecnologico, della riduzione di emissioni, dell’ottimizzazione delle risorse aziendali e della possibilità di costruire insieme un progetto di valore per la qualità della vita delle persone e per l’ambiente.

Come sostiene Lorenzo Spanò, responsabile B2B Italia di Cooltra: “Il Private sharing con App dedicata e servizi di ricarica integrati va in questa direzione, tanto attraverso ebike a pedalata assistita, quanto con scooter elettrici o veicoli più complessi di mobilità leggera finalizzati a spostamenti quotidiani e di prossimità, al miglioramento del commuting, alla riduzione di emissioni e traffico, alla sicurezza e alla sostenibilità dei trasporti. I corsi di formazione ‘Ride for Safety’ creati in partnership con Dekra, nascono proprio con l’intento di accompagnare le aziende e i propri dipendenti a una funzione più matura della mobilità e dei servizi di sharing che favoriscono i PSCL”.

Ma, siano essi scooter, biciclette, auto, la consapevolezza alla guida è fondamentale, soprattutto quando si utilizza una flotta in sharing con una App dedicata ai propri dipendenti.

Nel corso, composto da moduli di teoria e da prove pratiche con istruttori esperti e certificati, vengono condivisi temi come la sicurezza stradale, il corretto e informato utilizzo dei mezzi e dei dispositivi connessi, l’approccio alla strada e al traffico. DEKRA è da sempre in prima linea in tema di sicurezza e formazione per tutte le realtà aziendali offrendo una gamma di soluzioni e di corsi professionali.

“E’ un’esperienza formativa che consente di ridurre nel tempo il rischio di infortuni sul lavoro e in-itinere, di aumentare l’engagement dei propri dipendenti, e al contempo attesta un importante avanzamento nella responsabilità sociale d’impresa e nella corporate reputation. Per questo, come DEKRA, da sempre attenti al tema della sicurezza e della sostenibilità, abbiamo studiato una soluzione personalizzata per il Gruppo Renault insieme al nostro partner Cooltra, per garantire agli utenti una mobilità sicura e sostenibile”, come sostiene Lorenzo Pighi, Country Sales Manager Dekra Italia e Presidente Dekra Akademie Italia.

