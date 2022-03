MILANO (ITALPRESS) – Nella Giornata Mondiale dell’Acqua è’ stata presentata oggi presso la Centrale Baggio dell’Acquedotto l’iniziativa di MM “L’Acqua del Sindaco” con il relativo impianto di riempimento di acqua potabile in confezioni di cartone poliaccoppiato (brick), completamente riciclabile e prodotto in modo ecosostenibile, è un’iniziativa che nasce dalla volontà della Società di sensibilizzare operatori, turisti e privati cittadini di Milano al consumo dell’acqua potabile del rubinetto, invitandoli a una scelta consapevole verso una risorsa di qualità, costantemente controllata, ma anche ecocompatibile.

Erano presenti l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi che ha così commentato: “Un’iniziativa – che nasce dall’intento comune dell’Amministrazione e di MM di sensibilizzare operatori, turisti e privati cittadini al consumo dell’acqua potabile del rubinetto. Un invito a una scelta consapevole verso una risorsa di qualità, costantemente controllata, ecocompatibile”. Utilizzare acqua nei brick di cartone al posto che nelle bottigliette di plastica – conclude Grandi – è un gesto importante e oggi più che mai necessario: si utilizza l’acqua dell’acquedotto, e perciò a km0, e al contempo si riduce il consumo di plastica monouso e quindi la produzione di rifiuti plastici legati agli imballaggi e della Co2 prodotta dal trasporto”.

“Con questo progetto facciamo un altro piccolo passo, nell’ambito del nostro impegno per la città, per la transizione ambientale” ha dichiarato il Presidente di MM Simone Dragone”.” E’ l’acqua del Sindaco, quella che esce dal rubinetto di casa, che esce dalle 650 fontanelle, che sgorga dalle 53 casette dell’acqua e che, da oggi, viene anche inscatolata per poter essere distribuita a tutti attraverso molteplici canali. Garantire un’ottima acqua è un impegno costante ma rappresenta per noi di MM anche un privilegio, avendo come obiettivi principali la valorizzazione dl’acqua di rete incoraggiando l’uso dell’acqua potabile e pertanto la riduzione dell’inquinamento. A Milano siamo fortunati, e forse anche bravi, abbiamo perdite inferiori al 15% contro una media nazionale pari a circa il 45%, distribuiamo e depuriamo oltre 200mln di m3, e ne restituiamo in ambiente per uso agricolo oltre 50 milioni. Ma siamo consapevoli che dobbiamo e possiamo fare sempre meglio, per noi e soprattutto per le generazioni futuri. E lo dico anche a nome delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono a Milano un’acqua super controllata, buona, a chilometro zero, una delle migliori d’Europa e, probabilmente, la meno costosa”.

Ha proseguito poi la consigliera di Amat Gloria Zavatta: “Lo studio realizzato è stato realizzato da Amat nel 2021 – Agenzia Mobilità Ambiente Territorio srl – ha avuto l’obiettivo di valutare l’impatto ambientale, in termini di carbon footprint lungo il suo ciclo di vita, del prodotto acqua potabile, trattata, confezionata e distribuita da MM S.p.A. In particolare, l’analisi è stata finalizzata al calcolo dei carichi ambientali in termini di Global Warming Potential (GWP), come le emissioni di CO2eq, ma anche alla valorizzazione di una riduzione degli stessi legata alla scelta di un innovativo packaging primario sostenibile e a modalità di filiera corta per la distribuzione. Rif metodologico GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard e delle norme ISO serie 14040 (14040-14044 del 2006) (ISO 2006a; 2006b).

Per quanto riguarda il confronto ipotizzato con imbottigliamento e distribuzione afferibile alla grande distribuzione, i risultati hanno evidenziato come l’utilizzo di packaging sostenibile porti significativi miglioramenti in termini di emissioni di CO2eq generate, dell’ordine del 40% di emissioni evitate. Lo studio è in linea con l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 sul consumo e produzione responsabile e, nello specifico, con le politiche nazionali per la promozione dell’ecodesign e la diffusione ed utilizzo dell’LCA per un uso efficiente delle risorse nell’ottica della promozione dell’economia circolare”.

