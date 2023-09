Minniti “L’Ue convochi un Consiglio straordinario sull’Africa”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa deve pensare all'Africa non come una minaccia ma come una opportunità, e costruire canali legali per l'immigrazione. Sarebbe molto importante se di fronte a quello che sta avvenendo in Africa, di fronte al terremoto in Marocco, all'alluvione in Libia, ai due colpi di Stato in pochi mesi nell'Africa centrale, l'Unione Europea facesse tra ottobre e novembre un consiglio straordinario tra capi di stato e di governo dedicato all'Africa". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. xc3/sat/mrv