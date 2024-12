ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale hanno arrestato un 33enne romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni dei genitori. I militari, a seguito di una chiamata giunta al 112, sono intervenuti presso l’abitazione di famiglia nel quartiere Balduina, dove le vittime, di 66 e 67 anni, hanno riferito che, poco prima, il loro figlio, tossicodipendente, li avrebbe aggrediti verbalmente e minacciati al fine di farsi consegnare denaro per l’acquisto di droga. Gli anziani genitori hanno inoltre denunciato che episodi simili si ripetono da molto tempo, generando in loro un perdurante stato di ansia e paura tale da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

I Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale hanno quindi arrestato il 33enne, che è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]