“Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? … Ok”. Questo quanto scritto in ua lettera minatoria pervenuta per posta al presidente della Regione Liguria alla vigilia di Natale. La missiva di minacce è in mano alla Digos di Genova per gli opportuni accertamenti della scientifica.

(ITALPRESS).