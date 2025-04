Millesimo vince la ‘Borghi in Fiore’, è il Comune più fiorito in Liguria

GENOVA (ITALPRESS) – E’ Millesimo, nel savonese, il vincitore assoluto della terza edizione di ‘Borghi in Fiore‘, mentre Borgio Verezzi, anch’esso in provincia di Savona, è il borgo più votato tra i costieri.

Si è concluso alle 24 di ieri il contest social, promosso dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del Distretto Florovivaistico Ligure, pensato per premiare l’allestimento fiorito più bello della Liguria tra gli otto Comuni, due per ogni provincia di cui uno costiero e uno dell’entroterra, che si sono sfidati dal 20 al 22 aprile a colpi di ‘like’ alle foto postate sul profilo Facebook di Regione Liguria.

Millesimo si è guadagnato quindi lo scettro di borgo più fiorito della Liguria con 2.330 ‘mi piace’, medaglia d’argento per Perinaldo, nell’imperiese con 2.186, al terzo posto Varese Ligure (SP) con 2.039. Seguono in classifica il primo tra i paesi costieri Borgio Verezzi (SV) con 2.002 like, Ameglia (SP, 1.420), Santo Stefano d’Aveto (GE, 1.053), Cervo (IM, 857) e Santa Margherita Ligure (GE, con 654).

Complessivamente quindi i ‘mi piace’ lasciati sul profilo Facebook di Regione Liguria sono stati 12.541 con 381.646 visualizzazioni da parte degli utenti. Millesimo si aggiunge a Laigueglia e Framura, vincitori rispettivamente nel 2024 e nel 2023.

“Registriamo ancora una volta l’enorme interesse del pubblico dei social per ‘Borghi in Fiore’, il contest floreale giunto alla terza edizione che ha visto trionfare tre borghi dell’entroterra classificatisi nelle prime tre posizioni – commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Faccio quindi i complimenti non solo ai vincitori ma a tutte le amministrazioni comunali che hanno partecipato a questa passerella fiorita, come secondo me è più giusto definirla, con grande passione, dedizione e voglia di mostrare le bellezze dei propri paesi. Stiamo organizzando per le prossime settimane la premiazione ufficiale a cui saranno invitati tutti i partecipanti. ‘Borghi in Fiore’ è stato il preludio ad Euroflora che inaugura oggi e che invito tutti a visitare perché è un evento assolutamente imperdibile”.

“Il grande successo di ‘Borghi in Fiore’ conferma quanto la bellezza, la cura del verde e la valorizzazione dei nostri territori rappresentino un volano straordinario per il turismo e per il comparto florovivaistico ligure – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – La Liguria è regina dei fiori con oltre 437 milioni di euro di produzione floricola, un primato che conferma come il nostro territorio continui a credere nel valore della terra, della creatività e del lavoro. Complimenti a Millesimo e a tutti i Comuni che hanno partecipato con passione trasformando i nostri borghi in autentici giardini a cielo aperto”.

– Foto Ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS)