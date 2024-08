ROMA (ITALPRESS) – L’account TikTok di Donald J. Trump ha finora coinvolto nella campagna elettorale 3 celebrity social della GenZ i cui video hanno totalizzano milioni di visualizzazioni. E’ quanto rileva Arcadia. Si tratta di: Logan Alexander Paul, Jake Joseph Paul, Adin David Ross. Logan Alexander Paul (1995) è un wrestler professionista, Youtuber, imprenditore e attore. È stato inserito nella lista Forbes dei creatori di YouTube più pagati nel 2017, 2018 e 2021. Il video pubblicato dall’account TikTok di Trump ha 159.6 milioni di visualizzazioni. Jake Joseph Paul (1997) è uno Youtubere attore e pugile professionista. È stato inserito nella lista Forbes dei creatori di YouTube più pagati nel 2017, 2018 2021 e 2023. I due video pubblicati dall’account TikTok di Trump hanno ottenuto 24.1 milioni di visualizzazioni. Adin David Ross (2000) è un streamer americano, noto per le sue collaborazioni con celebrità e per i live streaming dei videogiochi NBA 2K e Grand Theft Auto V. In passato ha trasmesso in streaming su Twitch, da cui è stato bandito in modo permanente nel 2023. Lo stesso anno, ha firmato un accordo con Kick. Il video pubblicato dall’account TikTok di Trump ha ottenuto 45.5 milioni di visualizzazioni.

