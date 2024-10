MILANO (ITALPRESS) – Su richiesta della protezione civile i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nel pomeriggio sulle acque del Lambro in via Folli per liberare il fiume da alcuni tronchi d’albero presenti all’interno dell’alveo fluviale che ne ostruivano il regolare decorso delle acque. L’azione, coordinata dal personale fluviale SAF e con l’ausilio di una gru, si è resa necessaria in vista dell’allerta maltempo prevista tra stanotte e domattina.(ITALPRESS).

Foto: vvf Milano