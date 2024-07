MILANO (ITALPRESS) – La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, per i reati contestati dalla pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella di violenza sessuale di gruppo in concorso nei confronti di Mahmoud Ibrahim e Abdel Fatah, i due giovani di 19 e 20 anni che avrebbero fatto parte del “branco” che si è reso protagonista di violenze e molestie sessuali avvenute a Milano durante la notte di Capodanno 2022 in Piazza Duomo e nei dintorni. I giudici d’appello hanno confermato le condanne a 4 anni e 10 mesi per Ibrahim e a 3 anni e 10 mesi per Fatah. Le difese avevano chiesto l’assoluzione per assenza di prove. I due imputati, presenti in aula, dovranno risarcire le spese legali della parte civile, il Comune di Milano. A Ibrahim vengono contestate le violenze avvenute davanti a McDonald’s e quelle in Galleria Vittorio Emanuele II, mentre Fatah è stato condannato per i soli fatti accaduti in piazza Duomo.(ITALPRESS).

Foto: Trl