MILANO (ITALPRESS) – Il capoluogo lombardo si prepara a festeggiare i 100 anni dell’autodromo di Monza. Oggi alla stazione Bignami della metropolitana milanese l’Automobil Club Milano e la società M5 hanno presentato la veste grafica del treno realizzato per l’occasione e in previsione del futuro prolungamento della linea da Milano fino a Monza. Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi, l’assessore alla Sicurezza di Milano Marco Granelli, l’assessore alla Mobilità e Ambiente di Monza Giada Turato, il presidente dell’Automobile Club Milano Geronimo La Russa, l’Amministratore Delegato di Metro 5 Serafino Lo Piano e il presidente dell’Autodromo Nazionale di Monza Giuseppe Redaelli. “L’automobile club ha due valenze: sport automobilistico e la mobilità. Questa iniziativa di oggi raggruppa queste due principali attività. Vogliamo celebrare i 100 anni dell’Autodromo di Monza e oggi è la prima vera iniziativa per festeggiare il centenario anche a Milano e ragioniamo anche sul prolungamento della M5 fino a Monza unendo il centro di Milano e San Siro all’autodromo”, ha dichiarato La Russa aggiungendo che “M5 è una metropolitana dello sport”. Quest’ultimo concetto è stato sottolineato anche dall’ad di M5 Lo Piano, ricordando le altre iniziative a tema sportivo messe in campo.”Abbiamo festeggiato la nazionale quando ha vinto gli Europei e sta circolando il treno per le Olimpiadi Milano-Cortina. Siamo felici di poter partecipare alla celebrazione per i 100 anni dell’autodromo di Monza – ha spiegato – Il treno è particolarmente immersivo: vogliamo rendere il viaggio ai nostri clienti un’esperienza più che uno spostamento”. “Il centenario dell’autodromo è l’occasione per rimarcare il valore di questa eccellenza lombarda. Il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza realizzerà una nuova ‘stradà dello sport, un progetto importante per il quale Regione Lombardia ha stanziato circa 283 milioni di euro – ha commentato l’assessore Terzi – Una grande attenzione per il territorio da parte di Regione che attraverso il Piano Lombardia ha previsto ulteriori 20 milioni per la compatibilizzazione dell’intervento della M5 con i principali nodi di interscambio tra la stazione FS, l’autostazione bus e il Polo istituzionale di Monza. L’obiettivo è agevolare la mobilità nel segno dell’intermodalità ferro-gomma e del trasporto sostenibile”.(ITALPRESS).

photo credits: xh7