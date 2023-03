Milano, uccise barista a Corvetto. Arrestato 73enne

La Polizia di Stato di Milano ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 73 anni ritenuto l’autore dell’omicidio di un cittadino cinese di 35 anni commesso lo scorso 19 dicembre. La vittima era il titolare di un bar in via Bessarione, in zona Corvetto a Milano. Il possibile autore del delitto è stato individuato grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza del quartiere e di una camera artigianale posta dentro al locale. xh7/trl/gsl