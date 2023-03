MILANO (ITALPRESS) – Il 3 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi da fuoco due fratelli di 67, 63 ed il nipote di 25 anni, tutti italiani e residenti a Paderno Dugnano nel milanese. L’attività scaturisce da diversi accertamenti e servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri di Sesto San Giovanni che hanno portato ad individuare un fondo agricolo sospetto, abitualmente frequentato dagli arrestati, dal cui interno, occultato alla vista dai teloni disposti lungo tutto il perimetro recintato, proveniva un forte odore di marijuana e rumori di ventole. Nel corso della perquisizione all’interno del fondo, di proprietà dei due fratelli di 67 e 63 anni, i militari hanno individuato, in un capanno, una botola occultata, da cui si accedeva ad un locale sotterraneo. Al di sotto si trovava un bunker sotterraneo adibito a vero e proprio centro di produzione ed essiccazione di cannabis: all’interno erano stati predisposti terrari in vasche di cemento, con relativi impianti di irrigazione e riscaldamento tramite lampade alogene. Nel bunker sono stati rinvenuti e sequestrati 25 kg di marijuana, ripartiti in 51 involucri sottovuoto, oltre a vario materiale per il confezionamento e 370 euro in contanti. Vi erano anche una pistola Beretta con matricola abrasa e 52 cartucce, le canne mozzate di un fucile, una carabina ad aria compressa con 200 piombini e 3 coltelli a serramanico. Invece, nelle abitazioni dei due fratelli e del nipote, quest’ultimo abituale frequentatore del fondo, sono state trovate altre armi: una pistola semiautomatica, priva di marca, modello e matricola, modificata nella parte terminale della canna con filettatura idonea all’innesto di un silenziatore, un silenziatore artigianale e 38 cartucce. Trovato anche denaro in contanti per oltre 57mila euro, un altro chilo circa di marijuana, identica per tipologia e modalità di confezionamento, a quella trovata nel bunker; vari bilancini elettronici di precisione ed una macchina per sottovuoto. L’intero fondo agricolo è stato posto sotto sequestro, così come armi, denaro e materiale per il confezionamento dello stupefacente, mentre i tre uomini sono stati arrestati e condotti dai Carabinieri al Carcere di Monza.(ITALPRESS).

Photo Credits: Carabinieri Milano