Milano, tram lo investe mentre attraversa binari. Muore a 14 anni

Tragedia a Milano. Un ragazzo di 14 anni è stato investito e ucciso da un tram della linea 16 mentre in bicicletta stava attraversando i binari in via Tito Livio. Il 14enne come ogni mattina stava andando a scuola. Studiava nel vicino liceo Einstein. abr/vbo/gtr