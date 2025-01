MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo prepararci per le comunali di Milano dove abbiamo le carte in regola per vincere. Abbiamo tante idee e proposte per il candidato sindaco, abbiamo donne e uomini in grado di far bene il sindaco di Milano”.

Lo ha affermato il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in collegamento con la conferenza stampa indetta a Milano per annunciare nuovi ingressi nel gruppo consiliare del partito in Regione Lombardia.

Sul primo cittadino, Tajani ha voluto ricordare che “c’è una tradizione di grandi rappresentanti per Milano di Forza Italia: penso a Letizia Moratti, che lo ha fatto molto bene, o a Gabriele Albertini”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).