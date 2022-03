MILANO (ITALPRESS) – A Milano diverse centinaia di studenti sono scesi oggi in piazza a partire da Largo Cairoli per lo sciopero a sostegno della giustizia climatica e contro la guerra. Indetta dai Fridays For Future Milano, la manifestazione chiede la fine del conflitto in Ucraina che, oltre a portare morte e distruzione, compromette l’impegno globale contro i cambiamenti climatici, anch’essi una minaccia per il pianeta.

Alla testa del corteo, che in questi minuti sta raggiungendo il centro della città, campeggia un enorme striscione con la scritta “People not Profit”, a rimarcare la richiesta di logiche non improntate al profitto ma al bene della gente e della collettività.

Dopo le giornate dell’ottobre 2021 il Movimento dei Fridays For Future Milano, lanciato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, torna oggi nuovamente a mobilitarsi.

(ITALPRESS).

