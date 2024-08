MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini marocchini maggiorenni irregolari per rapina aggravata in concorso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità. Venerdì sera 16 agosto, verso le ore 23, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori in zona Centro e nelle vie limitrofe, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti per una rapina commessa nei pressi della metropolitana M1 in Piazza Duomo ai danni di un uomo italiano di 21 anni che, mentre si trovava in compagnia di un’amica, è stato aggredito e derubato della collana in oro che le lo stesso indossava, da parte di tre uomini scappati poi in direzione via San Raffaele. Raggiunto il 21enne, che nel frattempo stava inseguendo a distanza i malfattori, i poliziotti hanno tempestivamente bloccato due dei tre marocchini in via Ragazzi del ’99: dichiaratisi inizialmente minorenni, sono risultati poi essere, a seguito di accertamenti, entrambi maggiorenni. Inoltre, uno dei due rei è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino che nascondeva all’interno della tasca anteriore destra dei pantaloni.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia di Stato Milano