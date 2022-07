Milano, strage via Palestro, Sala “Con ogni energia contro la mafia”

"Oggi Milano si ritrova in via Palestro con la consapevolezza di una comunità decisa a lottare con tutte le sue energie contro la mafia. E' una battaglia da proseguire fino a quando la libertà non sconfiggerà la criminalità organizzata. Torniamo quì, a 29 anni da quel tragico attentato, per portare il nostro omaggio commosso alle vittime. A loro e alle loro famiglie, così come a tutte le vittime della violenza mafiosa, dedichiamo i nostri continui sforzi per rendere Milano una città più sicura". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenendo alla commemorazione della strage di via Palestro a Milano. xa1/trl