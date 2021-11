MILANO (ITALPRESS) – Milano si promuove a New York con un evento tutto dedicato alla pasta e all’arte di prepararla “in casa”. L’appuntamento è fissato per oggi (lunedi 15 novembre) dalle 12,30 alle 15,00 (EST) alla Macy’s Degustibus Cooking School. YesMilano Convention Bureau e Promos Italia, per conto di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, presenteranno Milano quale destinazione per il turismo business ad alcuni top buyers della “tri-state area”.

Con l’occasione verrà illustrato come la passione tutta Milanese per il buon cibo e per uno stile di vita elegante siano elementi capaci di caratterizzare e arricchire l’esperienza di quanti in città per visitare fiere intenrazioali o per prendere parte a congressi, a Rho Fiera Milano, uno dei più grandi spazi espositivi d’Europa, o al MiCo, la futuristica struttura, sede della recente pre-Cop26.

L’evento in programma a Manhattan è parte della più ampia strategia di supporto al rilancio del settore MICE che YesMilano Convention Bureau sta mettendo in campo per rendere la capitale lombarda una città sempre più attrattiva per business visitors, espositori, buyers.

YesMilano Convention Bureau è nato a dicembre 2020, fornisce consulenza professionale agli operatori nazionali e internazionali del settore MICE nell’organizzazione dei loro eventi fieristici e congressuali.

YesMilano Convention Bureau conta oggi 130 partners tra PCOs (Professional Congress Organizers) e DMCs (Destination Management Companies), hotel, sedi congressuali, strutture di ospitalità alberghiera e food catering per rispondere alle richieste di servizi nella città per gli operatori MICE.

