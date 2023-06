Milano Serravalle, Lo Presti “Impegno per mobilità sempre più green”

Una mobilità sempre più sostenibile, green e sicura. Questa l'idea alla base dei progetti di Milano Serravalle-Milano Tangenziali per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, illustrati dal presidente Beniamino Lo Presti in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl