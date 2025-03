Milano-Sanremo, al via Philipsen, Pogacar, Ganna e Milan

MILANO (ITALPRESS) – Manca sempre meno al 22 marzo, giorno in cui si svolgeranno la Milano-Sanremo, giunta alla sua 116^ edizione, e la Sanremo Women, corsa che fa il suo ritorno in calendario dopo un’assenza di 20 anni. Gli elenchi degli iscritti di entrambe le corse sono stati resi noti quest’oggi.

L’uomo più atteso è Tadej Pogacar, che ha espresso più volte il desiderio di vincere la Classicissima, una delle due Classiche Monumento che manca al suo già ben folto palmares. Negli ultimi tre anni lo sloveno è andato in progressione, chiudendo 5° nel 2022, 4° nel 2023, e salendo per la prima volta sul podio nel 2024 dove si piazzò alle spalle di Jasper Philipsen e Michael Matthews.

Il belga sarà al via col dorsale numero 1, in una Alpecin-Deceuninck che presenta anche il vincitore dell’edizione 2023, Mathieu Van der Poel. Filippo Ganna e Jonathan Milan, entrambi in evidenza alla Tirreno Adriatico, guideranno le speranze italiane, con il velocista della Lidl-Trek che dovrà spartire la leadLa Milano-Sanremo 2025 parte da Pavia e punta a nord direzione Milano per raggiungere la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale.

Si toccano Casteggio e Voghera prima di una ulteriore divagazione nel territorio raggiungendo Rivanazzano e Salice Terme per rientrare nel percorso classico a Tortona e da lì seguirlo fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia.

A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia. A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento).

La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km.ership con Mads Pedersen. Oltre al già citato Matthews, saranno da seguire corridori in grande forma come Thomas Pidcock, Stefan Kung, Magnus Cort Nielsen, Maxim Van Gils e Olav Kooij. Annunciati al via anche ex vincitori della prova come John Degenkolb (2015), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022).

La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.

Per quanto riguarda le donne, il numero 1 sarà sulle spalle di Lotte Kopecky, che ha scelto la Classicissima per debuttare in un 2025 ricco di obiettivi. La bicampionessa del mondo avrà in Lorena Wiebes, già a segno quattro volte in questo inizio di stagione, una valida alleata per contrastare le sue rivali, a cominciare dalla sua ex compagna di squadra Demi Vollering, vincitrice della Strade Bianche. Sempre tra le olandesi, da seguire Marianne Vos, che dividerà la leadership in squadra con Pauline Ferrand-Prévot. In casa Italia grande attesa per Elisa Longo Borghini, vincitrice dell’UAE Tour Women, e per Elisa Balsamo, andata a segno al Trofeo Binda di domenica scorsa.

Annunciate al via anche la campionessa olimpica Kristen Faulkner, la vincitrice del Tour de France Femmes Katarzyna Niewadoma e la campionessa del mondo Under 23 Puck Pieterse.

