MILANO (ITALPRESS) – “Io sto a quello che hanno detto i responsabili primi della gestione” della sicurezza, “in particolare il questore che ha detto di essere soddisfatto” di come è stata gestita la situazione in piazza Duomo a Capodanno. “Sono stato tirato per la giacca nei giorni successivi perchè non dicevo nulla. Ci sono tanti modi per fare politica, a volte c’è la si cava con una semplice dichiarazione, ma ora è il momento di lavorare più che di dichiarare, soprattutto nel momento in cui non si sa nulla”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato i fatti avvenuti in piazza Duomo la notte di Capodanno, a margine di una visita al centro Sammartini. “Oggi di questo fatto non sappiamo ancora nulla, non abbiamo immagini delle telecamere – ha sottolineato poi – . Non dico che non è successo niente, però non sappiamo nulla, non abbiamo una denuncia formale. Quindi prima di parlare e dare giudizi bisogna avere degli elementi”. Il primo cittadino ha aggiunto poi: “Mi spiace che ogni occasione sia buona per fare polemiche, certamente io non polemizzo in particolare con chi gestisce la sicurezza”. (ITALPRESS).

Foto: xm4