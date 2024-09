MILANO (ITALPRESS) – Oggi ha preso il via il Forum della Cultura, una tre giorni di incontri, tavoli di lavoro e dibattiti al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali del Sindaco Sala e dell’Assessore alla Cultura Sacchi. “Il Forum Cultura 2024 rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul ruolo cruciale della cultura nella nostra città. Milano è da sempre un punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale, e questo evento ci permette di affrontare insieme le sfide e le opportunità che il futuro ci riserva – ha dichiarato Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano -. Milano, con la sua tradizione di innovazione culturale, è il contesto ideale per questo dibattito. Invitiamo quindi studiosi, operatori e cittadini a partecipare attivamente, per contribuire alla costruzione di una visione condivisa del ruolo della cultura nel tessuto sociale e urbano contemporaneo”. Poi il turno del Sindaco Sala. “Vivere in una città è una scelta consapevole che apparentemente sempre più persone stanno facendo. Ma la domanda è: perchè vogliamo vivere nelle città? Per esigenza, perchè nelle città si trova lavoro, o c’è altro? Io sull’altro metto la cultura. Amo Milano perchè è una città stimolante e la cultura gioca un ruolo fondamentale”. “Sono qua a confermavi che ci interessa eccome la cultura – prosegue Sala -. In una situazione di bilanci del Comune delicati, abbiamo deciso di incrementare l’ammontare delle risorse per la cultura, 43 milioni di euro”.”In secondo luogo abbiamo puntato sul PNRR, il cui capitolo cultura per la città di Milano vale 130 milioni di euro. E’ stato possibile perchè li abbiamo chiesti, e perchè abbiamo approntato progetti e piani eleggibili dai finanziamenti europei”. “Cos’ha Milano più delle altre città? Siamo più bravi nella relazione col privato, abbiamo istituzioni private che sono disposte a prendersi rischi e che sono più brave a sviluppare progetti che guardano al lungo periodo”.(ITALPRESS).

Foto: St1