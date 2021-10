MILANO (ITALPRESS) – “”Alla giunta ci sto lavorando, vogliamo fare in fretta. Il vice sindaco sarà ancora Anna Scavuzzo, rispetteremo la parità di genere e non mi terrò deleghe perchè sono conscio del ruolo che mi aspetta”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rieletto al primo turno, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino.

“Apprezzo che (Luca Bernardo) abbia detto che è disponibile a rimanere in consiglio comunale, gli auguro di rimanere come capo opposizione per 5 anni e gli offro la possibilità di collaborare”. Il sindaco ha detto di non aver ancora ricevuto alcuna telefonata dal “dottor Bernardo”. In merito alla campagna elettorale degli avversari, ha commentato: “anche a livello politico avevano candidati significativi, poi hanno scelto Bernardo. A mio giudizio hanno sbagliato a fare un quadro così negativo della città. Milano ha una gran voglia di tornare a lavorare e non accetta un atteggiamento troppo cupo e pessimista”.

Rispetto al risultato del Movimento cinque stelle, “mi aspettavo un pò di più” ha continuato Sala. “Tutti noi avevamo una serie di sondaggi destinati a sbagliare- ha aggiunto- ognuno di noi si fa in testa i suoi disegni” ha concluso.

(ITALPRESS).