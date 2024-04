Milano, Sala “Lavoriamo per la posa della Statua della Maternità”

MILANO (ITALPRESS) - "È chiaro che la permanenza al Senato" della statua della maternità "sarebbe transitoria, e andrebbe solo bene. Sulla questione ci sta lavorando l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. "La nostra volontà è di dargli uno spazio corretto, poi bisogna unire il volere dei famigliari, io credo che alla fine tornerà a Milano, ma ci stiamo ancora lavorando". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto di Oasi Zegna, commentando la proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, di portare a Palazzo Madama la statua in bronzo "Dal latte materno veniamo" della scultrice Vera Omodeo che rappresenta la maternità. Giorni fa era scoppiata la polemica perché la commissione di esperti del Comune di Milano che ha il compito di valutare la posa di opere d'arte in spazi pubblici aveva dato parere negativo alla collocazione in piazza Eleonora Duse a Milano. (ITALPRESS). xm4/trl/gsl