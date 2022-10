Milano, Sala “Costruire bilancio sarà difficilissimo, serve governo”

"Abbiamo da costruire il bilancio del prossimo anno che sarà difficilissimo. Per questo voglio che il governo entri in campo velocemente". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale si è detto preoccupato soprattutto, in questo periodo di caro energia, di riuscire a tenere aperte le piscine cittadine. xa1/trl/gtr