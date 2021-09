Milano, Sala: “Bernardo dà del pistola a chi mi vota, che volgarità”

Sala Milano: "Oggi Bernardo dà del pistola a quelli che voteranno per me. Ma perché insultare centinaia di migliaia di milanesi che hanno votato per me e mi auguro voteranno per me?", commenta su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che aggiunge rivolgendosi al suo contendente alle amministrative: "Capisco che la campagna elettorale non sta andando come si aspettava", e disapprovando "certi livelli di volgarità". vbo/gtr